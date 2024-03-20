Yeşilçam’a ve Türk müziğine damga vuran usta sanatçı İsmet Nedim’in Berlin’de vefat etti.İSTANBUL (İGFA) - Türk müziğinde yaprak dökümü sürüyor.



“Agora Meyhanesi”, “Arım, Balım, Peteğim”, “Benim de Canım Var”, “Kalpsiz, Boş Kalan Çerçeve”, “Seven Ne Yapmaz” gibi daha nice ölümsüz esere imza atan usta sanatçı İsmet Nedim vefat etti.

Acı haberi ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu. "Şarkıları Yeşilçam’ın efsane filmleri arasına giren ve bir dönemin ünlü ses sanatçısı ve büyük bestekârlarından İsmet Nedim’i, dün gece 19 Mart 2024 Salı günü saat 22.00’de çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybettik" diyen Akay, "93 yaşında olan hocamız, Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle Berlin’de bir huzurevinde kalıyordu. Sadece bir kızını tanıyor, kardeşini ve diğer kızını tanımıyordu. Cenazesi Cuma günü Türkiye’ye getirilecek. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

Bu arada doğum tarihinin bazı kaynaklarda 24 Mart 1937 olarak yazdığını ama doğru olmadığını dile getiren Akay, İsmet Nedim’in 2016 yılında hastaneden çekilen bir fotoğrafını da paylaşarak, “İsmet Hoca, 2016 yılında ameliyat olmak için Türkiye’ye gelmişti. Böbrek yetmezliği sürecinin yanı sıra bir zatürree atağı geçirmişti ve kalbin tıkalı olan 2 atardamarları değiştirilmişti.” dedi.

İSMET NEDİM KİMDİR?

İstanbul Belediye Konservatuvarı mezunu olan ses sanatçısı ve bestekâr İsmet Nedim, 01 Ocak 1931 yılında Samsun’da dünyaya geldi. Ankara'ya gelerek batı müziğinin büyük üstatları Halil Bediî Yönetken, Muammer Sun ve Kemal İlerici'den üç yıl boyunca özel dersler alır.

Müziği konservatuvarda ve Ankara Radyosu'nda öğrenen Nedim, 1962 yılında ilk konserini batı enstrümanları ve Türk müziği sazları eşliğinde Ankara Büyük Sinema'da verdi.

Sanatçının ilk konserine, dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ve devlet protokolü de katıldı. Ünlü bestekârın şarkıları Zeki Müren, Emel Sayın, Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy gibi çok sayıda sanatçı tarafından yorumlandı vce Yeşilçam filmlerinde kullanıldı. 1981 yılında Almanya Berlin'e göç eden sanatçı, 350'ye yakın şarkı besteledi.