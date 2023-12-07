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Akosman, Yaptığı yazılı basın açıklamasında şunlara yer verdi; “AKP Aydın’da ‘kadrolu kaybeden’ olarak da tanınan, gücü günden güne azalan ve bu nedendendir ki Aydın’a uğramayı dahi kesen Mustafa Savaş’ın sözde basın danışmanı DENGESİZ Emin Aydın’ın programında yine kumpas çalışması yürütülmüş, başarısı tüm dünyada dillendirilen Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çalışmaları yalanlarla karalanmaya çalışılmış. Yalanların, iftiraların, kumpasların efendisi, 3 kuruş için çevirmeyeceği fırıldak olmayan DENGESİZ Emin, göreve geldiği günden bu yana Buharkent için taş üstüne taş koymamış Mehmet Erol’la bir olmuş, program adı altında kara propaganda çalışması yürütmüş. Dengesizin programında yine yalan yanlış bilgiler ortaya atılmış, vatandaşın gözü boyanmaya çalışılmış. Kişi kendinden bilirmiş işi; Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışmaları esnasında sökülen taşlar üzerinden iftira atmaya çalışmış AKP’li Erol. Tabii onlar herkesi kendileri gibi sanıyorlar. Ey Mehmet Erol, hiçbir CHP’li belediye başkanı da siyasetçi de bir tas çorba uğruna yetimin hakkına girmez, bunu ancak siz ve sizin gibiler yapar! Yalanları ortaya çıkınca nasıl da sustu kaldı ama. Biz bu işi araştırdık, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde yetkililere sorduk ve öğrendik ki sökülen taşlar usulüne uygun şekilde tutanağa kaydedilip depoya kaldırılıyormuş. Yani sizin kendi yolsuzluklarınızdan bildiğiniz şeyler Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde yasasına, kuralına, kitabına uygun şekilde yapılıyor, uygulanıyormuş. Ama merak etmeyin; resmi AKP’li Mehmet Erol’un da, gizli AKP’li, para sevdalısı Emin Aydın’ın da bu yalanları cezasız kalmayacak. İftiralarının karşılığını yargı önünde verecekler. İşleri güçleri kendi ceplerini doldurmak olan, bu kent için taş üstüne taş koymayan AKP’liler 31 Mart’ta tekrar kabusu yaşayacak, yenilgiye boğulacaklar. Bu halk 31 Mart’ta sandığa gittiğinde kendisinden yana olana, çalışana, Aydın için taş üstüne taş koyana oyunu verecek ve Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu’nu bir kez daha seçecek!” dedi.

