Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bayram Sarayoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy’u ziyaret ederek dernek faaliyetlerini anlattı ve destekleri için teşekkür etti.ARTVİN (İGFA) - Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bayram Sarayoğlu, yönetim kurulu üyeleri Alim Çelik ve Murathan Taşkın ile birlikte Artvin Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Sarayoğlu derneğin kuruluş amacı, projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Gürsoy’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Orman Bölge Müdürü Gürsoy, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Sarayoğlu ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sundu.

Müdür Gürsoy, derneğin çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.