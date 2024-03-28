Uluslararası Asansör İstanbul, ilk kez Mart yerine Mayıs’ta düzenlenecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin küresel ölçekte dünya markası fuarlarından Uluslararası Asansör İstanbul’un, online ziyaretçi kayıtları açıldı.

2025 Mayıs’ında TÜYAP Beylikdüzü’nde kapılarını açacak fuara, özellikle yurt dışındaki sektör profesyonelleri şimdiden yoğun ilgi gösterirken, ziyaret planları da yapılmaya başlandı.

Dünya asansör ve yürüyen merdiven endüstrisini, kıtalar arası ticaretin kesişme noktası İstanbul’da iki yılda bir buluşturan Asansör İstanbul, ilk kez yeni tarihlerinde Mayıs ayında gerçekleştirilecek.

Informa Markets tarafından AYSAD’ın (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteğiyle 19’uncusu düzenlenecek fuara, 400’ün üzerinde katılımcı firma ile çoğunluğu doğrudan satın almacı 30 binden fazla profesyonel ziyaretçi bekleniyor.