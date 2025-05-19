2017 yılında FOX TV’de yayınlandığında reyting rekorları kıran ve yayınlandığı günün birincisi olan “Aşk Şarkısı” filmi, tam 8 yıl sonra devam filmiyle geri dönüyor. Film, bu kez Marmaris’te geçiyor.İSTANBUL (İGFA) - Başrolünde yine Hande Kaptan’ın yer aldığı yapım, izleyicilere hem nostalji hem de yeni bir aşk hikayesi vadediyor. Ünlü bir popstarı canlandıran Kaptan, filmde yıllar sonra Marmaris’e tek başına dönüyor ve burada eski sevgilisiyle karşılaşarak onun hayatındaki dengeleri altüst ediyor.

Proje için Bali’den dönen oyuncu, Marmaris'i çok sevdiğini ve dönünce yeni projesinin başlayacağını söyledi.