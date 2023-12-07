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Sezgin için Bey Camisi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan lokma hayrından alan vatandaşlar Sezgin’i unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Türk siyasetinde önemli biri yeri olan İsmet Sezgin, Aydın Belediye Başkanlığı’nın yanı sıra Gençlik ve Spor, Maliye, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları yaptı. Ayrıca Başbakan Yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Başkan Çerçioğlu: Sezgin’i saygıyla anıyoruz

Sezgin’i hasretle andıklarını ifade eden Çerçioğlu, “Türk siyasetinin devlet adamı kişiliğiyle öne çıkan isimlerinden olan siyasetin ‘İsmet Abi’si İsmet Sezgin’i saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

