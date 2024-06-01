Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezlerinde birçok alanda kendini geliştirme fırsatı yakalayan vatandaşlar, her yıl olduğu gibi eğitimlerinin tamamlanmasıyla birlikte yeteneklerini “Yıl Sonu Gecesi” etkinliğinde sergiledi. Mimar Sinan Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte yöresel danslar, türküler ve bale gösterileri büyük beğeni topladı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren Aydınlılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nde verilen eğitimlerin başarıya ulaşmasına ve sanatla bütünleşen ekiplerin gösterileriyle keyifli bir zaman geçirdiler. Vatandaşlar; ücretsiz verilen kurslardan, sanata verilen destekten ve bu etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Aydin Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.