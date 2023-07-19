Büyükşehir Belediyesi tarafından bu akşam kurulan ilk iftar sofralarında bir araya gelen vatandaşlar dualar eşliğinde oruçlarını açtı. 

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24 Temmuz tarihine kadar Aydın genelinde farklı noktalarda iftar sofraları kurmaya devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi, binlerce vatandaşın bu sofralarda bir araya gelmesini sağlayacak.  

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlumuharrem ayının barış, huzur, bereket ve sağlık getirmesini dilerken "Canların tuttuğu oruçlar kabul olsun” ifadesini kullandı.
Germencik'in Kızılcapınar Mahallesi'ndeki iftara Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katıldı. Öndeş, kurulan iftar sofraları için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Muharrem Iftarı (9)