Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Turistik Park emeklilerden büyük ilgi görüyor. Evde oturmaktan sıkılan emekliler kendilerini Turistik Park’ a atıyor. Çay içip, sohbet eden vatandaşlar zamanlarının birçok kısmını burada geçiriyor. Bazıları tek başına oturup gazetesini okurken bazıları da grup halinde oturup sohbet ediyorlar.

Sabahın erken saatlerinde gelen emekliler akşam geç saatlere kadar arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.

Emekli Öğretmen Ali Demir “Burası gerçekten bizim için çok güzel bir yer. Burada vakit geçirmekten çok mutluyuz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız topuklu efe Özlem Çerçioğlu’na bu imkanı sağladığı için teşekkür ederim" dedi.

Adeta emekli vatandaşlar düşünülerek tasarlanmış bu çay bahçesi masalarını emekliler ile dolduruyor. Açık havada oturmak isteyen vatandaşlar Turistik Park’ın tadını çıkarıyor.

Haber: Berna Aydın - Zeynep Özge Çümlek