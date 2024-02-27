‘Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ‘Şatonun Altında’ oyunuyla perde dedi. Festival, 29 Şubat Perşembe gününe kadar üç oyunla daha devam edecek. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek olan oyunların ücretsiz biletleri, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Birbirinden güzel oyunlara tüm Aydınlıları davet ediyorum’’ dedi.

Festival, 24 Şubat Cumartesi günü William Shakespeare'in Macbeth’inden uyarlanan ‘Şatonun Altında’ oyunuyla başladı. Oyun, Macbeth'in ölümünden sonraki hikâyesini iki çamaşırcı kadının gözünden seyircilere aktardı. İzleyicilerden büyük beğeni alan tek perdelik tiyatro oyunu, zaman zaman kahkahaya da boğdu.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek kadın temalı tiyatro festivali; 27 Şubat Salı günü saat 20.30’da ‘Ben Rosa Luxemburg’, 28 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da ‘Mutlu Bir Romanın Aşk Hikâyesi’ ve 29 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da ‘Disko Topu’ oyunları ile devam edecek.