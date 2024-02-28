Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 26 Şubat Pazartesi günü ‘Bir Tatlı Kaşığı Çamur’, 27 Şubat Salı günü ‘Ben Rosa Luxemburg’ oyunlarını izleyicilerle buluşturdu. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunların ücretsiz biletleri, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nden temin ediliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tiyatroseverleri festivale, birbirinden güzel oyunları izlemeye davet etti.

Festival, toplumsal normların kadınlar açısından ne denli kısıtlayıcı olduğunu aktaran ‘Bir Tatlı Kaşığı Çamur’ ile Jülide Kural’ın yazıp yönettiği ve sahnelediği ‘Ben Rosa Luxemburg’ oyunuyla devam etti. Rosa’nın çocukluğunu, dostluklarını, aşkını, özlemini, ‘Rosa Luxemburg’a dönüşme hikâyesini anlatan oyun, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Kadın Oyunları Festivali, 28 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da ‘Mutlu Bir Romanın Aşk Hikâyesi’ ve 29 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da ‘Disko Topu’ oyunları ile devam edecek.