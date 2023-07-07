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"Yaz Konserleri”nin bir sonraki durağı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20.30’da Kuşadası Balıkçılar Meydanı olacak.

Sultanhisarlılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerden Efe Dumancı ve Selcan Temel’in sahneye çıktığı geceye yoğun ilgi gösterdi. Gecede Türk müziğinin en sevilen şarkıları seslendirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konser vatuvarı, "Yaz Konserleri" etkinlikleri kapsamında Sultanhisar’da bir konser gerçekleştirdi. Vatandaşlar konsere yoğun ilgi göstererek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ’na teşekkür etti.

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