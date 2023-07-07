Dün Çine’de etkili olan sağanak yağış Akçaova ve Sarıköy mahallerinde sele neden olurken yaşanan felakette traktörler parçalanmış. Hayvanlar telef olmuştu.

Ankara’dan Aydın’a gelen CHP Milletvekili Evrim Karakoz, Çine belediye başkan vekili Mehmet Utku Şahin, CHP ilçe başkanı Tayfun Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte selin yaşandığı mahallelere giderek durumu yerinde gördü Sarıköy muhtarı Yakup Sarıkaya’dan bilgiler aldı ve mağdur olan vatandaşlarla bir araya geldi.

İktidar Sorumsuz Davranıyor

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; “Evet! İklim değişti. Küresel ısınma var ve doğa ile mücadele etmek çok zor. Ama görüyorum ki burada yaşananlar doğa ile mücadele etmekten ziyade iktidarın yanlış politikaları ve iş bilmezliği yüzünden yaşananlardır” dedi.

Pınarlar deresinin dere ıslahı yapılmadığını ve sel ile birlikte dağdan gelen tomrukların dere yatakları ile köprü geçişlerini tıkadığını ifade eden CHP’li Karakoz; traktörler sürüklenip ikiye, üçe bölünmüş. Hayvanlar telef olmuş. Ulaşımın sağlandığı yollar sular altında kalmış ama bölgede hiçbir yetkili yok. Yaşananlar ülkemizin diğer tüm sel olaylarında olduğu gibi yine AKP iktidarının sorumsuz davranışlarının eseridir” çıkışını yaptı.

Yaralar Sarılmalı Zararlar Telafi Edilmelidir

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz; bölge halkının yaraları bir an önce sarılmalı ve selin yol açtığı zararlar telafi edilmelidir. Bundan sonra yaşanması muhtemel yeni seller içinde önlemler hemen alınmalıdır” dedi