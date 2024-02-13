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Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kayması sonucu Maden işçilerinin toprak altında kaldığı bilgisi üzerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Başkan Çerçioğlu’nun sosyal medyada yapmış olduğu açıklamada şunları kaydetti: “Erzincan İliç’te altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan maden işçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can kaybı olmamasını temenni ediyorum. Dualarımız sizlerle. 14 ve 15 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanan tüm kültür ve sanat faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir” İfadelerini kullandı.

Haber: Ömür Yapıcı