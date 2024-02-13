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Göreve geldiği ilk günden itibaren Çine halkıyla bir araya gelen, mahallelerin ihtiyaçlarını bizzat kendisi gözlemleyip çözümler üreten Başkan Kıvrak, vatandaşların cemiyetlerinde de yanlarında oluyor.

Başkan Kıvrak, Saraçlar Mahallesi’ne yaptığı ziyarette, mahalle sakinlerinden Mehmet Dağhan’ın vefat eden annesi Meliha Dağhan için düzenlenen üçüncü gün hayrına katıldı. Mehmet Dağhan’a başsağlığı dileklerini ileten Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, daha sonra mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Saraçlar Mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Kıvrak, Çine halkının ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutacağının ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğinin sözünü verdi. Mahalle sakinleri de taleplerini bizzat belediye başkanına iletmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilk günden itibaren kendilerinin yanlarında olan Başkan Kıvrak’a teşekkür etti.