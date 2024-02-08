Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Efeler ilçesi Aksaray Caddesi’nde sıcak asfalt serimi çalışmasına devam ediyor. Ekipler, asfalt seriminin ardından şerit çizgilerinin çizilmesi ve kaldırım çalışmalarını tamamlayarak yolu vatandaşların kullanımına sunacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

EFELER AKSARAY CADDESİ ASFALT (4) (1)

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Salı Pazarında Özlem Çerçioğlu rüzgarı  Salı Pazarında Özlem Çerçioğlu rüzgarı 

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirtti ve hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Çerçioğlu’na teşekkür etti.

EFELER AKSARAY CADDESİ ASFALT (1)