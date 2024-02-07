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Aydın’da yerel seçim tarihi yaklaştıkça, siyaset arenası çığırından çıkmaya başladı. Her yaptı başka bir olay olan İYİ Parti Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bu sefer çalıntı projelerle gündeme gelerek, Skandallarına birini daha ekledi.

İYİ Partili Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirmek istediği projelerin, geçtiğimiz ay Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li Burak Pehlivan tarafından paylaşılması fiyasko olarak nitelendirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ( CHP) istifa ederek İYİ Parti’ye geçen, çiçeği burnunda olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, dün yaptığı organizasyonla göreve devam ettiği takdirde hayata geçireceği projeleri Aydın kamuoyu ile paylaştı.

Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirmek istediği projelerin geçtiğimiz ay Cumhur İttifakı’nın Efeler adayı Burak Pehlivan tarafından paylaşıldığı hatırlanınca vatandaşın tepkisi büyük oldu.

Ocak ayında kamuoyu ile paylaştığı projelerin İYİ Partili Mehmet Fatih Atay tarafından vaat edilmesini mutlulukla karşıladığını ifade eden MHP’li Burak Pehlivan, “projelerimizi Ocak ayında kamuoyu ile paylaşmıştık. Projelerimizin örnek alınması bizleri son derece mutlu etti.” Açıklamasında bulundu.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer

