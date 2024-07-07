Konserlerin bu seferki adresi ise Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı oldu. Kuşadası'nda yaşayan vatandaşların ve tatilini geçirmek için Kuşadası'nı tercih edenlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, renkli görüntülere sahne oldu. Konseri izleyenler günün stresini sahneye çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinden oluşan orkestranın seslendirdiği şarkılarla attı.

Yaz akşamlarını renklendiren konser serisinin yaz boyunca devam edeceğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Tüm vatandaşlarımızı konserlerimize davet ediyoruz” dedi.

Bir sonraki yaz konseri 10 Temmuz akşamı saat 21.00'de İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek.