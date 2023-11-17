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Gençler, evde ders çalışmaktansa Mimar Sinan Parkı’nın yeşilliğinin içerisinde ders çalışmayı tercih ettiklerini söylerken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm gençleri çalışma salonuna davet etti. Çerçioğlu, “Betona değil, yeşile yatırım yapıyoruz. Özellikle gençlerimiz için açtığımız Mimar Sinan Parkı’nın gördüğü ilgi bizleri çok memnun ediyor. Gençlerimiz yeşilin içerisinde istedikleri saat ders çalışabiliyor. Gençlerimiz istiyor bizler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.





Gençler, istedikleri saatte ders çalışabilmeleri için her gün 24 saat açık olan “100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu”na yoğun ilgi gösteriyor. İnternet ve bilgisayar gibi olanakların da olduğu salonu kullanan gençlerden Begüm Über, “12. sınıfa gidiyorum ve YKS’ye hazırlanıyorum. İyi bir üniversiteye gitmek gibi bir amacım var, bunun için ders çalışıyorum. Evde derslere pek odaklanamıyorum, o yüzden burayı tercih ettim. Çok güzel düşünülmüş, çeşitli etkinliklerin yapılabileceği yerler var. Bunun yanında çay ücretsiz, tuvaletler çok temiz. Aynı zamanda kafesi var. Yeşilliğin içinde olması çok iyi, bol oksijen alıyoruz, yürüyüş yapabiliyoruz. Konumu da çok güzel, iki-üç kilometre uzakta oturuyorum, fakat burayı tercih ettim. Ayrıca kitap da veriliyor, bayıldım” dedi.



‘Çok faydalı ve güzel bir yer olmuş’



Öğrenciler için bu çalışma salonunun çok faydalı olduğunu belirten Kadriye Yeşim Korkak, ‘‘Çocuğumu buraya parka getirmiştim, etrafa bakınırken burayı fark ettim. Çocuk gelişimiyle ilgili kitaplara baktım, hoşuma gitti. İçerideki kitaplar çok güzel. Bence çok faydalı ve güzel bir yer olmuş. Öğrenciler yoğunlukta, hoşuma gitti açıkçası. Ders çalışıyorlar içeride, faydalı olduğuna inanıyorum. Özlem Başkan burayı gençler için iyi düşünmüş. İyi ve yararlı bir çalışma salonu olmuş.’’ diye konuştu.





Günün her saati açık



“100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu” 7 gün 24 saat açık olmasının yanı sıra güvenlik açısından da öğrencilerin tercihi oldu. Gece saatlerinde burada güvenli bir şekilde ders çalışabileceğini söyleyen Elif Koç, ‘‘Dershaneye gelen broşürler sayesinde bu çalışma salonundan haberim oldu. 24 saat açık ve kullanabileceğimiz bilgisayarları var. Kullanışlı bir yer. Gece saatlerinde de güvenlikli bir yer olduğu için gelmeyi düşünürüm. Yeşilliği de güzel, canımız sıkıldığında dışarı çıkıyoruz, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Güzel ve verimli bir yer. Özlem Başkan’a buradan teşekkür ederiz, çok sağ olsun. Bir sürü arkadaşımla karşılaştım burada, tüm gençler, herkes burada. Evde dikkat dağılıyor bir şekilde, işte babamla konuş, annemle konuş, kardeşimle muhabbet edeyim falan derken. Burada herkesin ders çalıştığı bir ortamda sen de kendini zorunda hissediyorsun. O yüzden burası benim için daha verimli oluyor.’’ ifadelerini kullandı.





‘İnsanın kafasının rahatlamasını sağlıyor’



Ders çalışmak isteyen tüm arkadaşlarına “100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu”na gelmelerini tavsiye eden Hikmet Tuna Mert, ‘‘Sınava hazırlanıyordum, dershanemize broşürler gelmişti. Burada bir öğrenci çalışma salonu olduğunu oradan öğrendim, 7/24 açık olunca ben de bir denemek istedim. Buraya ilk gelişim bu. Bir öğrencinin bu kadar stresli bir sınava hazırlanırken, burada çalışma imkânının olması çok güzel bir şey. Ayrıca hem yeşillik olsun hem ortam olsun insanın kafasını rahatlatmasını sağlıyor ders çalışırken. Arkadaşlarımla karşılaştım, 1 haftadır gelenler var buraya, bazıları benim gibi ilk kez gelmiş. Ders çalışmak isteyen arkadaşlarıma buraya gelmelerini tavsiye ederim. Özlem Başkan’a teşekkür ederim böyle bir yer düşündüğü için. Lise öğrencileri olarak çok yardımcı oluyor bize.’’ dedi.