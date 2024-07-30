ASKİ’nin 2024 yılındaki sondaj çalışmalarıyla 941 litre/saniye ilave su kaynağı Aydınlıların hizmetine sunuldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, küresel ısınmaya dikkati çekerek, “Susuzluk bizi yönetmeden bizlerin suyu yönetmesi gerekiyor. Bizler ASKİ olarak çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı da sınırlı bir kaynak olan suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ASKİ ekipleri içme suyunda sürekliliği sağlamak için 7 gün 24 saat hizmet verirken, 2014 yılından bu yana toplamda 857 adet içme suyu sondaj kuyusu çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplamda 118 bin 130 metrelik içme suyu sondaj çalışmasını yapıldı.

Yaşam kaynağı olan suyu sürdürülebilir hizmet anlayışıyla etkin ve verimli kullanmanın önemine değinen Çerçioğlu, “Özellikle hava sıcaklığının çok yüksek seyrettiği bugünlerde vatandaşlarımızın artan su ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız için planlı bir şekilde altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı su tüketiminde duyarlı olmaya ve suyu tasarruflu kullanmaya çağırıyoruz” dedi.