Aydın Büyükşehir Fen işlerine bağlı Ekipler ayrıca 14 mahallede de parke çalışması gerçekleştiriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’da şimdiye kadar toplam 4 bin 430 kilometre yol çalışması yapıldığını hatırlattı. Çerçioğlu, Aydınlıların daha konforlu yollarda yolculuk yapabilmeleri için gece-gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.
Yol yapım ekipleri Kuyucak’ın Yeni Mahalle Arif İzgi Caddesi’nde; Nazilli’nin Çapahasan Mahallesi 5 Eylül Caddesi ile Yıldıztepe Mahallesi Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nde; Efeler’in Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, Ata Mahallesi Aksaray Caddesi’nde, Efeler Mahallesi Efeler Bulvarı’nda ve Söke’nin Yenikent Mahallesi Leyla Eriş Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler ayrıca Buharkent merkezinde; Nazilli’nin Pirlibey, İsabeyli ve Cumhuriyet mahallelerinde; Karacasu’nun Çamköy Mahallesi’nde; Çine’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde; Germencik’in Mursallı, Ortaklar, Turanlar mahallelerinde; Söke’nin Savuca, Yenidoğan, Güllübahçe, Tuzburgazı mahallelerinde ve Kuyucak’ın Sarıcaova Mahallesi’nde de parke yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.
Diğer taraftan Aydın genelinde birçok noktada da bağ-bahçe yollarının yapımına da devam ediliyor.