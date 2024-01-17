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Aydın Büyükşehir Fen işlerine bağlı Ekipler ayrıca 14 mahallede de parke çalışması gerçekleştiriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’da şimdiye kadar toplam 4 bin 430 kilometre yol çalışması yapıldığını hatırlattı. Çerçioğlu, Aydınlıların daha konforlu yollarda yolculuk yapabilmeleri için gece-gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Yol yapım ekipleri Kuyucak’ın Yeni Mahalle Arif İzgi Caddesi’nde; ⁠Nazilli’nin Çapahasan Mahallesi 5 Eylül Caddesi ile Yıldıztepe Mahallesi Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nde; ⁠Efeler’in Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, ⁠Ata Mahallesi Aksaray Caddesi’nde, Efeler Mahallesi Efeler Bulvarı’nda ve ⁠Söke’nin Yenikent Mahallesi Leyla Eriş Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler ayrıca Buharkent merkezinde; ⁠Nazilli’nin Pirlibey, İsabeyli ve Cumhuriyet mahallelerinde; ⁠Karacasu’nun Çamköy Mahallesi’nde; ⁠Çine’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde; ⁠Germencik’in Mursallı, Ortaklar, Turanlar mahallelerinde; ⁠Söke’nin Savuca, Yenidoğan, Güllübahçe, Tuzburgazı mahallelerinde ve ⁠Kuyucak’ın Sarıcaova Mahallesi’nde de parke yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Diğer taraftan Aydın genelinde birçok noktada da bağ-bahçe yollarının yapımına da devam ediliyor.