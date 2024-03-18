Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanlığı, Aydın Valiliği tarafından düzenlenecek olan program davetiyesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesini, sosyal medya hesabından eleştiri yağmuruna tuttu.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: “ Kamuoyuna VEFA, ÖNEM ve HASSASİYETLE duyurumuzdur. 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA VE ÇANAKKALE ZAFERİ'mizin yıldönümü sebebiyle; Aydın Valiliğimiz, düzenlendiği programa istinaden bir davetiye göndermiştir. Davetiye üzerinde Cumhuriyetimizin kurucusu ve lideri Gazi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'e ait hiç bir isim, ibare ve görsel kullanılmamıştır. Böyle bir yanlış; Efelik kültürü ile birlikte mücadelesi her daim dilden dile anlatılmış, geçmişi şan ve şeref dolu Aydınımız ve memleketimiz için canını feda eden atalarımıza karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Bu bayrak altında özgürce yaşıyorsak, oturduğunuz koltuklar babadan oğula geçmiyorsa, memleketimizin herhangi yerinde doğmuş bir kişi dirsek çürüterek devletimizin değerli makamlarına ulaşıyor ve söz sahibi oluyor ise; bu sürecin ve mücadelenin öznesi "O'dur." Yerel seçimlere çok kısa bir zaman kala böyle bir yanlış ile birlikte iktidara yakın belirli bir seçmen kitlesini konsolide etme çabası içine girilmeyeceğini TEMENNİ ETMEKTEYİZ. Devletimizin ve halkımızın illerimizde ki en yüksek mülki idare amiri olan Aydın Valimiz Sn. Yakup Canbolat'ın bilgisi dışında olduğunu umduğumuz bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini kamuoyuna adına deklare ediyoruz. Bu yanlışın bilinçli yapılıp yapılmadığını ise değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.“ ifadelere yer verildi.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer