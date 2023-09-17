Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesinde “Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık “suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.T., Sultanhisar ilçesinde “Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme “suçundan aranan ve hakkında toplam 300 gün hapis cezası bulunan Y.B., İncirliova ilçesinde “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak “suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.B., İncirliova ilçesinde “Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanmak “suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.Z.K. ile Nazilli ilçesinde “Kasten Öldürme “suçundan aranan ve hakkında toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.K. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 5 aranan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.