Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak ve sahte alkol imalatı ile satışına yönelik koordineli çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Güzelçamlı Mahallesi’ndeki bir işyerinde sahte alkol imal edildiğini tespit etti. Baskın için düğmeye basan ekipler, E.H. isimli şüpheliye ait işyerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında şüpheli E.H. kıskıvrak yakalanırken, işyerinde yapılan aramada 1 adet 100 cl rakı, 5 adet 70 cl rakı, 1 adet 35 cl rakı, 1 adet 100 cl vodka, 144 adet çeşitli marka ve ebatlarda kullanılmış boş alkol şişesi ve 1 adet kullanıma hazır yaklaşık 5 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.