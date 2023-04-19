Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer Millet İttifakı ortağı siyasi partililere yönelik bazı gruplar tarafından düzenlenen saldırı ve provokatif eylemler devam ediyor.

Saldırıların yeni adresi Aydın'ın Kuşadası ilçesi oldu. Edinilen bilgiye göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından asılan flama ve afişlere henüz kimliği bilinmeyen kişilerce saldırı düzenlendi. Kesici aletlerle kesilen afişler yerlere atıldı, flamaların parçalandığı görüldü.

Konu hakkında açıklama yapan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, "Yeniköy Mahallemizde astığımız Genel Baskanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ait pankartlar iki gündür faili meçhul kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilmektedir. Bütün saldırılara rağmen demokratik mücadelemize devam edeceğiz. Çatışma ve kutuplaştırma sıyasetine milletimiz en güzel cevabı 14 Mayısta sandıkta verecektir. Emniyet güçlerinin sorumluları derhal tesbit edip yasal gereği yapmalarını bekliyoruz" dedi.