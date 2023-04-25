Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Söke ilçesinde icra edilen devriye esnasında; 'kadına karşı tehdit' suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.D., ' 2 tehdit, 2 sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve kasten yaralama' olmak üzere 5 suçtan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 6 ay 29 gün hapis cezası bulunan C.K., başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 8 ay gün hapis cezası bulunan İ.A. ile adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 6 ay gün hapis cezası bulunan E.C.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.