Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği’nin il genelindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri, Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyarete gelen vatandaşlara ormanlarda yangın risklerine karşı, çevre ve doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturması hedefli ’her şey elimizde’ mottosuyla bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler vatandaşlara ’ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar’ broşürü dağıtırken, kadın vatandaşlara da Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı yapılarak uygulamanın telefonlarına yüklenmesine yardımcı oldu. Erkek vatandaşlara da ’kadına el kalkamaz’ mottosuyla bilgilendirme yapılırken, çocuklara ise jandarma boyama kitabı dağıtıldı.



