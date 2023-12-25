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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye, geçen cuma ve cumartesi günleri Irak’ın kuzeyinden gelen acı haberlerle yasa boğuldu. Saldırılarda 12 askerimiz hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyen Çerçioğlu, “Her şartta vatanımızın korunmasında görev alan ve şehit olan kahraman askerlerimizi unutmayacağız. Şehitlerimizin ailelerine ve ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.