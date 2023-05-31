Aydın’da 84 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın’da 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ve Söke ilçelerinde icra edilen devriyeler esnasında 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca Germencik, Kuyucak ve Kuşadası ilçelerinde de gerçekleştirilen devriyeler esnasında 4 şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan toplam 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.