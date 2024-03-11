Yerel seçimlerin önemini kavramak için siyasetin yakın tarihine baktığımızda görüyoruz ki; siyasette değişimler kolay olmuyor.

31 Mart 1994 yerel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapan yerel seçim ve daha sonra AK Parti’nin kurulmasına, Erdoğan’ı önce Başbakanlığa sonra da Cumhurbaşkanlığı’na taşıyan yine bir yerel seçim oldu.

Cumhur ittifakı cephesi ayakta kaldığı izlenimi verirken, Aydın başta olmak üzere yurdun birçok ilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen mitingler sönük gerçekleşmeye başladığını takip ediyoruz yerel ve ulusal basından.

2002 ve akabindeki seçimlerde umut dağıtan Ak Parti, son iki seçimi düşman yaratma, ötekileştirme ve ayrıştırma üzerine yaptığı siyaset ile siyasetin önü tıkadı.

Vaad yok.

Umut yok.

Gelecek yok.

Aydın'da seçmen tercihinin belirlenmesinde emekliler, ekonominin kötü gidişatının yanında Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah

Partisi, Ak Parti'nin önünde set ve oy kaybında belirleyici bir faktör olmaya başladı.

Ak Parti'nin yolda bulduklarını yola çıktıkları ile değiştirmesi, Ak Parti'nin tabanında ciddi rahatsızlık yaratırken, Yeniden Refah Partisi ciddi bir yükselişte ve Aydın'da bundan fazlası ile nasibini almış.

Sabah ve yatsı namazını Aydın'ın değişik camilerinde kılmak zor geldiği için, yolda bulunanlar bu değişimi görmüyor, ya da görmezden geliyor.

"Ummadığın Taş Baş Yarar"

Ak Parti 2014 ve 2019 mağlubu Mustafa Savaş'a bir daha şans tanırken, Efeler de Burak Pehlivan'a şans tanıması handikabı %10 ve üzeri Kürt seçmenin belirleyici oyu, kurulduğu günden bugüne Kürt seçmeni ve MHP'nin yıldızı barışmadığı gerçeği ve Burak Pehlivan'ın arkasındaki gölgenin korku imparatorluğu gibi belirmektedir.

Burak Pehlivan çarşı pazar esnaf ziyaretinde bir vatandaş ile tokalaşırken, vatandaş " Arkanızda olanlardan daima biz korktuk" sözünün altını doldurmaya gerek yok sanırım; failleri MHP'nin içerisinde iddiaları ve faili meçhul Sinan Ateş Cinayeti hala aydınlatılamaması başta olmak üzere önemli gerekçeler mevcut.

İyi Parti Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Efeler Belediye Başkan adayı CHP'nin eskileri ile yola devam etme kararı almak ile yetinmedi. Genel Başkan Meral Akşener bizzat Aydın'a gelerek adaylarını tanıttı. "Eskiye itibar olsaydı bit pazarına nur yağardı." sözünü anımsattı.

Efeler Mevcut Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, amacı Efeler Belediyesi'ni kazanmak değil, Efeler ve Büyükşehir'de Belediye Başkanlığını CHP'ye kaybettirmek olduğu her kesiminden malum olan bir durumdur.

İmzalanan toplu iş sözleşmesini davullu zurnalı miting havasına dönüştürülerek, bir yıldır işçilerin ağır aksak, kör topal asgari ücret bazında aldıkları maaş ve çekilen sıkıntıları unutmayan belediye personelleri toplu iş sözleşmesini futbol maçına benzeterek, 90+ maç bitmiş, takımlar sahayı terketmiş, Mehmet Fatih Atay topu orta sahadan alıp tek başına kaleye şut çekerek attığı gole benzettiler. Personel Mehmet Fatih Atay'sız bir Efeler Belediyesi'ni bugünden davul zurnalı halaylar ile kutladılar.

CHP'nin eskileri ile yola çıkılması İYİ Parti tabanı tarafından ciddi rahatsızlık yaratması ve yükselen tepkilere, yapılan istifalara kulaklarını tıkıyan yönetim, İthal İYİ Parti Milletvekili ve belediye başkan adayları Termal Oteli seçim bürosu olarak kullanması ve giderlerinin Efeler halkına faturalandırarak olası Efeler Belediye başkanlığının kazanılması halinde belediye kaynaklarının nasıl ve kimler tarafından kullanılacağının işaretlerini şimdiden veriyor. Bunu gören İYİ Parti seçmeni ve Efeler halkı, bir kenara notlarını almışlar.

Bir sonraki yazımda CHP Anıl Yetişkin ve Özlem Çerçioğlu ile DEM Partisi Öznur Kızılay ve Zozan Koç'un artıları eksileri ile "Aydın'da Yerel Seçimlere Doğru (2) yazı serisinde görüşmek üzere...