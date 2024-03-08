Havası yüksek, egosu tavan yapandan Belediye Başkanı olmaz derler ya, işte o gün bugün, CHP Koçarlı Belediye Başkan adayı Özgür Arıcı karşınızda...

Seçim zamanına az bir süre kala adaylar harıl harıl çalışırken, bide çalışır gibi görünenler var.

Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı Belediye Başkan adayı Özgür Arıcı, bunlardan biri ve tek oldu.

2. numarada ise CHP Bozdoğan Belediye Başkan adayı Mustafa Galip Özel var.

CHP Bozdoğan Belediye Başkan adayı Mustafa Galip Özel’den, diğer yazımda bahsedeceğim.

Gelelim Koçarlı eşrafından, Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı Belediye Başkan adayı Özgür Arıcı beyefendiye.

Bu Koçarlı adayı beyefendi, şimdiden halktan yana değil gösterişten yana olduğunu göstermeye başladı.

Neden ve Nasılımı sorusunu duyar oldum sanki.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hiçbir aracında çakarlar ve gösteriş sergilemez iken, CHP Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı’nın yaptığı, vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

Bunu öğrenmek çok zor değil. Bir kamera, bir mikrofon ile çıkın köylere ve merkezde 10 kişiden dokuzu bunu söyler.

'Burnundan kıl aldırmayan Özgür Arıcı, şimdi böyle ise sonrası ne olacağı belli' derler…

Gidin Koçarlı merkez ve Mahalle halkına sorun.

Eğer benim tespitim yanlış ise boynum kıldan ince.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, bugüne kadar ve halen aracında çakar kullanmaz iken gerçekten Koçarlı’da hizmet yapmış ve ayrıca vatandaşla iç içe olmuş bir insan.

Bu arada Nedim Kaplan’ı en çok eleştiren biri olarak, yiğidi öldür ama hakkını teslim et konusunda gerçekten Nedim Kaplan hizmet etmiştir.

Şimdi soruyorum size?

Çiçeği burnunda ve burnundan kıl aldırmayan boynunda zinciri, altında Çakarlı aracı olan CHP’li Belediye Başkan adayı Özgür Arıcı, sen daha şimdiden böyle isen Başkan olunca ne olursun acaba?

İş gösterişte değil, vatandaşın derdini halini anlayan, içinde olan bir Başkandır.

Sen Özgür Arıcı, şimdiden bu tavrı, bu gösterişi yapıyorken, Koçarlı halkı sana oy vermez.

Bir Oy Özlem Çerçioğlu’na, bir oy Nedim Kaplan’a derler.

Hoş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sayesinde seçilirsin belki ama, şunu unutma ki vatandaş gösterişe değil, hizmete ve kendinden olana aşıktır.

Ben şimdiden söyleyeyim, Sayın CHP’li Özgür Arıcı, senin Koçarlı halkı nezdinde karşılığın yok.

Çünkü samimi değilsin.

Samimi olsaydın, gösteriş ve ego dışında, vatandaşın derdini dinler, çare için proje sunardın.

Koçarlı halkı ne görüyor?

Sosyal medyada Çakarlı lüks bir araç, boynunda zinciri, egosu tavan, burnundan kıl aldırmayan bir CHP’li başkan adayı.

Kusura bakma Özgür Arıcı ama Koçarlı halkı bunu yemez çünkü karnı tok.

Çünkü sen kendini kaybettirecek çakarlar ve o soğuk duş yaratmış halinle şimdiden kaybettin.

Koçarlı halkı kime ne yapacağını bilir.

Sen şimdiden burnundan kıl aldırmıyor isen, seçildiğinde vay bu Koçarlı milletinin haline.

Koçarlı halkına samimi değil gösteriş ile gidersen, seni o sandığa gömerler şaşar kalırsın…

Çünkü Bu iş, senin sigorta yaptığın işlere benzemez.

Kalın sağlıcakla...