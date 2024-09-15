Dün açık ve şeffaf bir şekilde köşe yazımda durumu izah ettiğimi düşünmüştüm ama eksik kalmış...

Dün açık ve şeffaf bir şekilde köşe yazımda durumu izah ettiğimi düşünmüştüm ama eksik kalmış...

Ancak CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen sanırım okumadan ve zerre anlamadan Sosyal Medya hesabıma özel mesaj atarak aslında benim ne kadar haklı olduğumu ortaya koymuş oldu.

Şimdi o bana atılan mesajı sizlerle paylaşacağım ama öncesinde şunu belirtmek istedim çünkü biraz önemli...

Bu hanım efendi CHP Nazilli İlçe Başkanı olarak görev yapıyor.

Kendisinin kaleme alarak, Facebook'ta yayınladığı paylaşım altına, gayet üsluplu kırmadan ve zedelemeden bir yorum yaptım. Ancak ne hikmetse payalaştığım yorum daha ben sayfadan çıkmadan jet hızıyla silindi ve engellendim.

Yahu Sayın Aslı Ökmen, nerede savunduğunuz Demokrasi, nerede ifade özgürlüğü, nerede kaldı temsil ettiğiniz partinin ilkeleri ve olmazsa olmazları...

Ya siz orada yorum yapan, sizi eleştiren kim varsa sildiniz. Ya lütfen siz gerçekten CHP İlçe Başkanımısınız?

Gelelim attığınız özel mesaja...

Benim arandığım firarda olduğum, cezam olduğu doğrudur. Çok şükür anlım ak. Siz o koltukta rahat oturun diye AKP yandaşlarının açmış olduğu davalardan tekerrür ve mükerrür olduğu için evet firara çıktım.

Çünkü bakmakla yükümlü olduğum 3 küçük kızım var ellerinizden öper...

Ha bu arada, bu benim ilk firarım değil 2013-2015 yılları arasında 2 Yıl boyunca firardım. O zamanda siz koltuğunuzda rahat oturun diye ceza almıştım çok şükür...

Ben bazı gazeteciler gibi, yada sizin gözünüzde nasıl bir gazeteci profili var bilmem ama ben onlara benzemem.

Beni tanıyan tanır, bilen bilir...

Ceza konusu, firarda olmam konusunda haklı ve doğru tespitte bulundunuz. Tebrik ediyorum sizi. Kimsenin bilmediği bir sırrı çıkardınız ortaya, Alkışlıyorum bravo...

Be yazık ki, ne kadar zayıf bir kişiliğe sahip olduğunuzu kendiniz itiraf etmiş oldunuz aslında.

Firarda, anlı açık olan benim. Peki ama siz bu utançla, nasıl o koltukta oturacaksınız çok merak ediyorum. Gerçi oda sizin onurunuz...

Sevgili dostlar, okurlar, şimdi özel mesaj atmış bu hanım efendi dururmu? Durmamış tabi tam gaz devam...

Demişsinizki Nazilli Belediyesi ile çalışmadığınız için para almadığınız için bunu yaptınız...

Burada da bir eksikliğiniz var çünkü ben Nazilli Belediyesi'nden Editöryal alsamda almasamda, Haber Sitemi incelerseniz, haberlerin düzenli şekilde giriş sağladığını görürsünüz...

Bu arada her Belediye Başkanı bilirki, ben para alsamda almasamda kimseyi üzmem...

Eski Gazeteci şimdiki özel kalem Eray Gökçe kardeşimin samimiyetine dayanarak geçenlerde kendisine bir mesaj attım. Siz bunu bilmiyorsunuzdur ben anlatayım size Aslı hanım eksik bilgi olmasın.

Eray Gökçe'ye attığım mesajı aynı şekilde yayınlıyorum. İyi okuyun lütfen sayın Ökmen...

"Eray Merhaba benim sıkıntım var firardayım Uzun lafın kısası M...ve diğerlerinin açmış olduğu davalar yüzünden epey bir ceza aldım cezalar kesinleşti şimdi firardayım ama haberleriniz yine de giriyor devam ediyor her türlü. senden çok az da olsa hiç fark etmez bana Basın İlan dışında bir yardımcı olmanı rica ediyorum bir sefereye mahsus Çünkü gerçekten çok zor durumdayım ihtiyacım olmasa sana bir mesaj atmazdım"

Eray'a sorarsanız o size doğruluğunu söyler...

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Buda yetmemiş gibi üstüne birde beni birilerinin adamı kalemi olarak suçlamışsınız.

İşte burada da yaş tahtaya bastınız Sayın Ökmen...

Beni tanıyan gazeteci arkadaşlarım dostlarım Başkanlar vs. iyi bilirler ki ben kimsenin adamı olmam. Benim bu Aydın'da tek bir kişiye vefa borcum vardır oda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'dur köprü olsa üstünden geçmem. Onun dışında ben kimseyi dinlemem, kimsede bana bir şey yazdırıp çizdiremez. 2017 yılından bugüne Özlem başkan bile şunu yaz dememiştir...

Özlem Başkan aksine yazma dikkat et, ceza alma, diye de uyarmıştır...

Başkası kim köpekki benim kalemime müdahale edecek. Yada siz kimden bahsediyorsunuz anlamadım. Kimse bu şahıs bende bileyim herkeste bilsin. Bak merak ettim şimdi...

Yani çok uzattım yazıyı biliyorum ama şunu bilinki ben sizin iğliğiniz için söylüyorum o kultuğu bırakın, istifa edin bence. Bu benim size naçizane tavsiyemdir...

Çünkü sizin gibi bir insanın, tahamül sınırı olmayan ve iki yüzlü davranan bir kişinin orada CHP'yi temsil etmesi kaosdan başka birşey getirmez...

Şimdi daha çok şey varda, ama uzatmayım...

Sevgili dostlar samimiyetim ile kaleme aldığım bu yazı burada sona ermiştir.

İşte gazetecilerin ve gazetecilikten ekmeğini kazananlar malesef böyle suçlamalar ile karşı karşıya kalıyor...

Beni ve benim gibi bir çok arkadaşımı bu hale düşürenler ve buna izin verenler utansın...

CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen hanım efendi'nin bana Facebook'tan özel olarak attığı utanç verici yazıyı hiç oynamadan sizlerin takdirine sunuyorum....

Ardından ise benimde kendisine verdiğim cevabı okuyabilirsiniz...

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Aslı Ökmen'in attığı mesaj;

"Belediyemizle çalışamadığı için Ertuğrul başkanım aleyhine asılsız haber giren firarda bir kişinin yazdıklarını tabi ki muhattap almayacağım siz de beni almazsanız sevinirim. Arife hanım telefonu açsaydı yüzüne söyleyecektim ancak açmadığı için mesaj atmak durumunda kaldım. Kim olduğunuzu bilmiyorum gazetenizi de bugün duydum bir avukat olarak neyin hakaret ve tehdit içerdiğini anlayabilirim. Eleştiri farklıdır kişisel husumet ve hedef göstermek farklıdır. Mesaj ekran görüntüsü kişisel veridir, yaymak da bir suçtur bu hususta da sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. Bu haberleri yaptıran kişiye bunların sandıkları gibi beni yıpratmadığını, aksine daha çok çalışacağımı iletebilirsiniz. Siyasetçi bile olamayacağını “düşündüğünüz” biri hakkında yazı yazıp mesai harcamanıza da gerek yok sanıyorum. Hoşçakalın"

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Mehmet Cemil Ağırbaşer olarakta benim kendisine verdiğim cevap;

"Evet firardayım ve firar olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü ben en azından seçim zamanı CHP için elimden geleni yapmış ceza almışım ne mutlu bana. Şu yazdığınız cümle bile saygısızca. Bu arada bana kimse bişey yazdıramaz gücü yetmez kim olursa olsun. Benim tek bir kırmızı çizgim vardır oda Özlem Çerçioğlu. Keşke bu yazıyıda özelden değilde ne bileyim köşe yazısının altına falan yazsaydınız. İnanın bana ben sizin bildiğiniz gazetecilerden değilim. Benim adım Mehmet Cemil Ağırbaşer. Ben kimsenin güdümüne girmem. Zamanında Eray Gökçe içinde bir çok şey yapıldı ve benden başka savunan olmadı. Ayrıca siteye bakarsanız incelerseniz Nazilli ile çalışsamda çalışmasamda düzenli olarak haberleri girer. Lütfen beni başkaları ile karıştırmayın. Şimdi bu bana yazdığınızı ve benim size verdiğim bu cevabı aynen yayınlayacağım.

Dediğim gibi keşke benim yorumumu silmeyip beni engellemeyip bu özelden yazdığınız mesajı yapmış olduğum yorumun altına yazsaydınız daha demokratik bir şekilde ifade özgürlüğüm kısıtlanmamış bir şekilde tartışırdık. Ben özür dilemesini de bilen bir insanım ama sizin bu yapmış olduğunuz eylemle ve burada özele yazmayla hak etmediğinizi düşünüyorum. Hayırlı geceler dilerim."

Kalın Sağlıcakla...

MEHMET CEMİL AĞIRBAŞER