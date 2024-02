Yerel seçimlerin sıradan basit bir seçim olmadığını, yaşadığımız kentin beş yıllık kaderini belirleyecek.

Yapılacak seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini belirleyecek.

Malumunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart 2019 yerel seçim öncesi Ankara Haymana'daki mitingde "Belediye başkanlarının Türkiye ekonomisine yön verme şansı olmadığını söyleyerek, "Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim ben. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var." demişti.

Aradan geçen beş yıl sonra yeni bir yerel seçime giderken, Halkın her kesimi ile ekonomik olarak hiç olmadığı kadar endişeli, 14 Mayıs Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı 1. Tür seçimi ve akabinde 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminden bu güne kadar muhtelif gıda malzemelerine zam üstüne zam, Akar yakıt almış başını gidiyor, ulaşımdan gıdaya, gıdadan eğitime, sağlık harcamalarından a'dan z'ye her şey için yapılan harcamalar hele hele ev kiralarındaki artışlar artık cep değil, can yakıyor.

Yıllardır iktidarı destekleyen sendikalar bile iktidarın karşısına geçip maaşların artış oranına isyan ediyor. Halk halinden belki de Ak Parti iktidarları döneminde ilk defa bu kadar memnun değil.

Ülkede durum böyle iken, yerelde Aydın'a dönelim.

Özlem Çerçioğlu 2009'da Aydın Belediyesi Başkanlığını. % 26.50 ile kazandı.

2014 Büyükşehir yasası ile ilk Büyükşehir Belediye başkanı ve ilk kadın Büyükşehir Belediye başkanı unvanını alarak %56 oy il genelinde %44 oy alarak rekorlara imza attı.

2019' da %53,94 oy alarak üçüncü kez bir daha seçildi.

Seçimi kazanmanın sırrı mı?

Geçmişten bir gün...

Başbakan Erdoğan, Aydın'a geliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu havaalanında karşılıyor.

"Şehrimize hoş geldiniz Sayın Başbakanım!"

Kıyamet koptu. Eleştiren eleştirene. Sonra, gel zaman git zaman Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildi.

Aydın ziyaretinde yine Özlem Çerçioğlu karşılayanlar arasındaydı:

"Şehrimize hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım!"

Ve yine kızılca kıyamet koptu. Yine her kes rahatsız.

Aydın halkı ise, Özlem Çerçioğlu'na, "Aferin Topuklu Efe" dedi. Nasıl mı?

Milletvekili seçimi. CHP'nin Aydın'da aldığı oy. "Yüzde 33.95."

Sonrası ilk yerel seçim.

Özlem Çerçioğlu'nun oyu. "Yüzde 53.94."

Çünkü o bir Kadın ve bir anne, Siyasetin ayrıştırıcı, parçalayıp böldürdüğü çirkeflediği bir dönemde üzerine düşen görevi yaptı. Kadın demek sevgi demek, Şefkat demek, Anne demek, Koruyucu demek, Duacı demek, Toparlayıcı demek, Kırılgan demek, Hassas demek, Ödün demek kısacası emek demektir...

“Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” Gazi Mustafa Kemal Atatürk.