DEM Partisi Aydın'da kendi adayları Efeler'de Öznur Kızılay, Aydın Büyükşehir'de Zozan Koç'u aday gösterdi.

DEM Parti seçmenini hafife alınmayacak kadar bilgili, kültürlü ve sratejik ve politik bir seçmen. Nihayetinde İdeolojik düşünceden gelen bir seçmen, adayını parti ismi olmadan, logosu olmadan ip boyu mesafesi ile yıllarca bağımsız olarak meclise taşıyan bir kitle ve bu kitle küçümsenmeyecek kadar bilgi, birikime ve tecrübeye sahip. Ama! Hep hor görülüp ötekileştirildi, yalnızlaştırıldı.

Türk Siyasetinde sekiz-on yıl önceki atmosferi, iktidarın ve medyanın HDP’lilerle diyaloğunu ve konuşulanları hatırlayalım. Şimdi hiç yaşanmamış gibi. Süreci başlatanlar, hiç başlatmamış gibi. Rol alan iktidar mensupları, hiç rol almamış gibi. Dolmabahçe’deki o toplantı, hiç yapılmamış gibi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonrası gelişen olaylar ister istemez DEM seçmenini CHP'ye küstürdü. Belirleyici konumda olan DEM seçmeninin istediği tek şart partilerinin muhattap alınması, Ak Parti yeri geldiğinde masaya oturabiliyor terörist olmuyor. Muhalefet iktidar gibi medeni cesareti gösteremiyor.

Anıl Yetişkin, futbol terimi ile 5-0 yenik başladı. Barolar Birliği'nde yıllarca görev yapan son olarak Aydın Barolar birliği başkanlığını yürüten Anıl Yetişkin, adaylığının kesinleşmesi ile geceli gündüzlü yaptığı çalışmalar ile çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadı.

Mahalle mahalle, sokak sokak, gece gündüz Sivil Toplum ve Kitle Örgütleri ile, akşam kıraathane kıraathane gezerek, hem kendini tanıttı, hem de yapacağı projeler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi adayına ve kendisine için oy istedi ve halen de hummalı çalışmaları sürüyor.

Açıkladığı projeleri seçildikten sonra hayata geçirme konusunda seçmeni iknada hiç zorlanmıyor. Hayata geçireceği üç hayatı projesi.

* İletişim; Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri ile halk sürekli iletişim halinde olacak.

* Ortak Akıl; Efeler için hayata geçirilecek projeler öncesi Efeler halkı ile istişarelerde bulunarak Ortak Akıl (Ortak Karar) alarak Efeler'in geleceğine tek başına karar verme dönemini kapatacak.

* Başkan mahallemizde; Her hafta belediye başkanı, meclis üyeleri, daire başkanları ve birim müdürleri ile bir mahallede toplanarak yapılan çalışmalar, eksiklikler, icraatlar gözden geçirilip mahalle sakinleri ile birlikte nihayi kararlar alınacak.

Üç proje de başarının anahtarı

* Deneyim ve Başarı Geçmişi

* Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri

* Katılımcı ve Şeffaf Yönetimi

* Finansal Yeterlilik ve Mali Disiplin.

* Çeşitliliği ve Adil Temsil

* Çözüm Odaklılık ve Esneklik

Bu projeleri hayata geçirir ise, Anıl Yetişkin azami üç dönem daha Efeler'i yönetir.

Son bir handikabı da hala mevcut Efeler Belediye Başkanı ile aynı partide olduğunu sanıp, Efeler Belediye Başkanına gösterilen tepkilere de göğüs germesi, başarıya ulaşmasında en büyük faktör.

Topuklu Efe Ünvanı ile Çerçioğlu

Özlem Çerçioğlu, 2009 Yerel Seçimlerini 649 oy farkla kazanmasının ardından CHP'nin ve Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı olarak 30 Mart 2009'da belediye başkanlığı görevine başladı.

Aydın Belediye Başkanlığı görevini yürüten ilk kadın olması hasebiyle ile, “Topuklu Efe” ünvanını aldı.

Özlem Çerçioğlu 2009'da Aydın Belediye Başkanlığını 649 oy alarak % 26.50 ile kazandı.

2014 Büyükşehir yasası ile ilk Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilk kadın Büyükşehir Belediye başkanı ünvanını alarak %56 oyla, il genelinde %44 oy alarak bir rekora daha imza attı.

2019 yerel seçimlerinde HDP ve İYİ Parti seçmeninin desteğini alarak %53,94 oy alarak üçüncü kez bir daha seçildi.

Özlem Çerçioğlu HDP ve İYİ Parti desteğini almadan 2009 ve 2014 seçimlerini kazanmıştı.

2019 seçimlerinde HDP ve İYİ Parti oyları ile il geneli almış olduğu oy oranı istatistik verilere göre oy oranı düşmüş yükselememiştir.

Türkiye'nin önde gelen iki araştırma şirketi *SONAR, ORC ve Gezici şirketlerinin yaptığı anket ve en iyi Belediye başkanı kategorilerinde yıllarca ilk sırayı aldı.

SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Aydın’da Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun oy oranının yüzde 50.9, rakibi AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş’ın oy oranının ise yüzde 32,6 olduğunu açıkladı.

Bayrakçı, Aydın’da DEM Parti’nin 6,6, İYİ Parti’nin ise 5,3 alacağını kaydederken, iki parti seçmenin Çerçioğlun'a oy verdiğini gözlemlemeden de geçemedi.

Özlem Çerçioğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında gezdiği çarşı pazar ziyaretlerinde kendisine gösterilen sevgi seli herşeyi anlatıyor fazla söze gerek yok.