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Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi yedinci hafta maçında konuk ettiği Galatasaray DAIKIN'ı yendi:3-2. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takımı tebrik etti.

Karşılıklı setlerle başlayan oyunda ilk set 25-23 Aydın'ın Sultanları'nın oldu. Galatasaray ikinci seti 18-25 alırken, üçüncü sette iyi bir oyun ortaya koyan Aydın'ın Sultanları bu seti 25-16 almasını bildi. Dördüncü set Galatasaray'ın 23-25 üstünlüğüyle geçilirken büyük heyecana sahne olan son set 16-14 Aydın'ın Sultanları'nın üstünlüğüyle sona erdi. Böylelikle Aydın'ın Sultanları Galatasaray DAIKIN'ı 3-2'lik skorla geçmiş oldu.