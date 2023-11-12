Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden selden etkilenen üreticiye yem desteği Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden selden etkilenen üreticiye yem desteği

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi yedinci hafta maçında konuk ettiği Galatasaray DAIKIN'ı yendi:3-2. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takımı tebrik etti.

Karşılıklı setlerle başlayan oyunda ilk set 25-23 Aydın'ın Sultanları'nın oldu. Galatasaray ikinci seti 18-25 alırken, üçüncü sette iyi bir oyun ortaya koyan Aydın'ın Sultanları bu seti 25-16 almasını bildi. Dördüncü set Galatasaray'ın 23-25 üstünlüğüyle geçilirken büyük heyecana sahne olan son set 16-14 Aydın'ın Sultanları'nın üstünlüğüyle sona erdi. Böylelikle Aydın'ın Sultanları Galatasaray DAIKIN'ı 3-2'lik skorla geçmiş oldu. 

Sultanlar (4)