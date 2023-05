Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Aydın’da vatandaşların beğenisine sunuldu. “Gemlik mavisi” renkli modeli incelemek ve görüntülemek için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar, "Türk’e has ve Türk’e göre yapılmış. Türk mühendisleri yapmış. Sevinmeyelim de ne yapalım" dedi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’un tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Aydın turunun ilk durağı Buharkent oldu. Sabah erken saatlerde Buharkent’e getirilen Togg, ardından Kuyucak, Nazilli, Yenipazar, Sultanhisar, Köşk, Efeler, Çine ve Koçarlı ilçelerinde vatandaşlarla buluşturuldu. Merkez ilçe Efeler’de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Togg, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı’na kadar güçlükle ilerledi. Gemlik mavisi rengi 06 KTB 87 plakalı aracı incelemek ve görüntülemek isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Yerli otomobili inceleyen vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.





“Sevinmeyelim de ne yapalım”

Togg’un tam bir teknoloji harikası olduğunu ifade eden vatandaşlardan Selami Erdoğan, “Harika, tam bir bilgisayar. Teknoloji harikası. Allah, yüce Türk milletine bunu nasip etti. Şükürler olsun bugünlere. Valla arabanın her şeyi etkiliyor. Etkilemeyen bir şeyi yok ki. Çünkü Türk’e has ve Türk’e göre yapılmış. Türk mühendisleri yapmış. Sevinmeyelim de ne yapalım. İleride belki arabamı satar kredi çekerim, galiba öyle bir şey var. Alırım” dedi.



“Türk damgası olması yeterli”

Arabada Türk damgası olmasının dünyaya ispat ve prestij açısından yeterli olduğunu belirten Osman Özener, “Aracı gördüm, gurur duydum. Yaparsa Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan yapar. Alınan her bir Togg, yani yerli üretim araç, Amerika'nın, Almanya’nın, Fransa’nın araba markalarına darbe olacaktır. Bu milletin almış olduğu her bir araç ithalatı azaltacaktır. Bu bizim için gurur kaynağıdır. Biz de doğru yerde durduğumuza inanıyoruz. Reisin arkasındayız. Togg’u görünce çok memnun oldum. Arabanın genel itibarıyla görüntüsü geniş, bagaj hacmi geniş. Yani güzel. Zaten Türk damgası olması bizim için yeterli. Dünyaya kendimizi ispat edebilmek için Türk damgası olmasının bizim için yeterli olduğunu düşünüyorum. İnşallah ileride biz de almayı düşünüyoruz. Şartlarımız uygun olursa almak isteriz” dedi.





“Türkiye’ye bir yatırım daha kazandırdı”

Rengin Akalın, “Togg’u gördüm ve çok beğendim. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Türkiye’ye bir yatırım daha kazandırdı. Ona çok teşekkür ediyoruz. İyi ki var. Durmak yok, yola devam” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile yaklaşık 2 saat Efeler ilçesinde kalan Togg, daha sonra beraberindeki konvoy ile birlikte diğer ilçelerde vatandaşlarla buluşmak üzere hareket etti.