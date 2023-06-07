Bağcılar’da temel kazısı yapılan inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İnşaatın bitişiğindeki 6 katlı binada vatandaşlar korku içinde sokağa çıkarken bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay, saat 00.00’da Bağcılar Merkez Mahallesi 675 Sokak’ta bulunan inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat temeli için kazı yapılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. İnşaat alanında oluşan toprak kayması nedeniyle bitişinde bulunan 6 katlı binada yaşayan vatandaşlar korku içinde sokağa çıkarken durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken zabıta ekipleri kayma meydana gelen alanda inceleme yaptı. Belediye ekiplerinin incelemeleri sonunda 28 dairenin bulunduğu 6 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binadan tahliye edilen vatandaşların belediyenin misafirhanesine götürüleceği öğrenilirken kayma meydana gelen inşaat alanında detaylı incelemenin sabah saatlerinde yapılacağı öğrenildi.