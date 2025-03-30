Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze başta olmak üzere çatışmalar arasında sıkışıp kalan çocukların sesini daha fazla duyurulması gerektiğine dikkati çekti. Türkmenistan'daki konferansa katılan Bakan Göktaş, "Onların yaşam haklarını ve gelecek umutlarını korumak için daha güçlü ve kararlı bir dayanışma sergilemeliyiz." dedi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gurbangulı Berdimuhamedov Vakfı'nca Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen, "Barış ve Güven Yılı: Çocukların Yararına Uluslararası İlişkilerin Geliştirilmesi Konferansı"na katıldı.

Buradaki konuşmasına Türkiye için Türkmenistan'ın her daim özel ve ayrıcalıklı bir yeri olduğuna işaret ederek başlayan Bakan Göktaş, çocukların daha güvenli, barış içinde ve huzurlu bir dünyada yaşayabilmesi için iş birliklerini güçlendirmek için bir araya geldiklerini belirtti.

"Dünyada çocuklarımızın karşılaştığı tehditleri, zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak için güçlü ve kararlı adımlar atmamız gerektiğini gözler önüne seriyor." diyen Bakan Göktaş, içinde bulunulan çağda çocukların küreselleşme ve dijitalleşmeden artan bireyselliğe ve yalnızlığa, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden savaşlar ve zorunlu göçlere kadar çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma, şiddet ve istikrarsızlık hâlâ milyonlarca çocuğun yaşamını etkilediğini ifade eden Bakan Göktaş, "Bu krizlerin en savunmasız ve en masum mağdurları ise ne yazık ki çocuklarımızdır. Onların güvenliğini sağlamak, eğitim ve sağlık gibi temel haklarını garanti altına almak, sadece ahlaki bir sorumluluk değildir. Aynı zamanda geleceğimiz için stratejik bir yatırımdır. Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak istiyorsak, çatışma ve kriz bölgelerindeki çocukların korunmasını sağlayan ortak mekanizmaları güçlendirmemiz gerekiyor. Bugün, Gazze başta olmak üzere çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız. Onların yaşam haklarını ve gelecek umutlarını korumak için daha güçlü ve kararlı bir dayanışma sergilemeliyiz. Bunun yanı sıra, eğitim fırsatlarının sürekliliğini sağlamalı ve çocukları her türlü şiddet, istismar ve ihmalden koruyan politikaları hayata geçirmeliyiz. Bu politikaların merkezinde ise aile yapısının güçlendirilmesi ve aile değerlerinin korunması hayati bir rol üstlenmektedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye'de 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini anımsatan Bakan Göktaş, amaçlarının toplumun yapı taşı olan aile kurumunun önemini yeniden hatırlatmak ve bu alanda güçlü bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

"Türkiye olarak, çocuklarımız için yürüttüğümüz sosyal politikaları, ülkemizin geleceğine yaptığımız en kıymetli yatırım olarak görüyoruz." diyen Bakan Göktaş, çocuklara yönelik tüm çalışmaları "çocuğun üstün yararı" ilkesi doğrultusunda yürüttüklerini söyledi.

Çocuklara sundukları çeşitli ve kapsamlı hizmetlerle onların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gelişimlerine destek olduklarını da aktaran Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile de binlerce çocuğun koruyucu ailelerin yanında himaye edildiğini belirtti.

"ÇOCUK HİZMETLERİNDE BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Öte yandan çocuk hizmetlerinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Bakan Göktaş, "Koğuş tipi bakım modelinden ev tipi bakım modeline geçerek, çocuklarımıza aile şefkati hissettirecek bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu anlamda her çocuğun sağlıklı bir aile ortamında büyümelerini sağlayarak geleceklerini güvence altına almak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Elbette, çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil; bu alanda hayata geçirdiğimiz daha birçok önemli proje ve faaliyetimiz bulunuyor. Uluslararası tecrübelerden de ilham alarak, çocuklarımızın parlak bir geleceğe adım atması için nice çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.Düzenlenen bu konferansın, çocuklarımızın daha adil, huzurlu ve güvenli bir geleceğe sahip olması için önemli sonuçlar doğurmasını canı gönülden diliyorum." diye konuştu.