Turkish American Cultural Alliance (TACA) binasında düzenlenen Kadir Gecesi iftarına Chicago’daki Türkler ve diğer Müslüman topluluklar büyük ilgi gösterdi. İftar programına Chicago Başkonsolosu Tahir Bora Atatanır da katıldı.Sema Bayrakdar / ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - Chicago’da yaşayan Türkler, Kadir Gecesi iftarını Turkish American Cultural Alliance of Chicago (TACA) binasında düzenledikleri anlamlı bir etkinlikle kutladı.

TACA’nın yeni dönem başkanı Erhan Duman’ın öncülüğünde organize edilen programa katılım oldukça yoğundu. Etkinlikte, katılımcılara bir restorandan ücretsiz yemek ikram edildi, salonda ise tüm yerler doldu.

BAŞKONSOLOS ATATANIR DA KATILDI Kadir Gecesi’nin manevi atmosferinde düzenlenen iftara, yalnızca Türkler değil, farklı milletlerden gelen Müslümanlar da katıldı. Katılımcılar arasında, Chicago Başkonsolosu Tahir Bora Atatanır da yer alarak geceye onur verdi.



Programa olan yoğun ilgi, Chicago’daki Müslüman topluluğunun birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik, aynı zamanda katılımcıların manevi değerlerini paylaşarak birlikte iftar yapmalarına olanak tanıdı.

