Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Bakanlık, eğitimlerin iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirtirken, Türk Deniz Kuvvetleri, Libya personelinin denizcilik yetkinliklerini artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Eğitimler kapsamında TDGG sancak gemisi TCG GELİBOLU fırkateyni, Libya Deniz Harp Okulu Eğitim Başkanı ve Alay Komutanı tarafından ziyaret edildi.

Türk Deniz Görev Grubu, Libya Deniz Kuvvetleri personelinin 4’üncü dönem eğitimlerine 23 Nisan 2025’te başladı. TCG GELİBOLU fırkateyni, Libya Deniz Harp Okulu yetkilileri tarafından ziyaret edildi. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşıma göre, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde, Türk Deniz Görev Grubu (TDGG) gemilerinde, Libya Deniz Kuvvetleri personelinin 4’üncü dönem eğitimleri 23 Nisan 2025’te başladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.