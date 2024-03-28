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Ardından okulun öğretmenler odasında meslektaşlarıyla buluşan Bakan Tekin, öğretmenlerin görüş ve taleplerini dinledi.

Bakan Tekin, ziyaret kapsamında öncelikle sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi, sohbet etti.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki programı kapsamında Çat Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki programı kapsamında Çat Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti.

Başkan Yalçın ‘Bizim Semtin Gençleri’ ile buluştu

Başkan Yalçın ‘Bizim Semtin Gençleri’ ile buluştu

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