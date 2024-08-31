2024/2025 Futbol sezonu için Bölgesel Amatör Lig (BAL) yönetmeliği belli oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BAL’da 1.olan takımlar direkt 3 lige çıkarkan 2 ve 3.takımlarda 3.Lig için Play-Off maçı oynayacak.

Lige son iki sırada yer alan takımlar ligden düşecek.

Geçtiğimiz yıl, büyük şikayetlere neden olan il statüsü uygulaması ise bu yıl da devam edecek.

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Ziraat Türkiye Kupası’na sadece profesyonel takımı olmayan illerdeki BAL takımları katılacak.

Ligden çekilen veya maça çıkmayacak kulüplere de ağır cezalar verilecek.

Kaynak: igf