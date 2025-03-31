Balıkesir'de Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ayvalık İlçe Örgütünce düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.BALIKESİR (İGFA) - CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve çok sayıda partilinin katıldığı buluşmada konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHPAyvalık İlçe Başkanlığı’ndaki programda partiye emek verenlerle bayram sevincini paylaştı.

Manevi iklimde birbirlerine güç verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Belediyemiz imkânlarıyla aşevimizle, sosyal yardımlarımızla, maddi ve market desteklerimizle kentimizde kimsenin yatağa aç girmemesi için çalıştıklarını İftar sofralarımızı her mahallemizde kurarak güzellikleri çoğalttık. Öğrenci lokantalarımızda çocuklarımız için yaptıklarımızın ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha şahit olduk. Hemşehrilerimiz de bize olan destekleriyle paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini vererek yüreklerimizi ısıttı" dedi.

Ayvalık Belediyesi olarak bu yıl da bayramın huzur içerisinde geçmesi için gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Ergin, "Barışın, huzurun ve dayanışmanın hâkim olduğu, hiçbir çocuğun mutsuz uyanmadığı bir ülke umuduyla, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve umut dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.