AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milli firmaları, kahve içilen ve kitap satılan yerleri hedef gösteren tavrını 'siyasi yobazlık' olarak nitelendirdi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi.

Çelik, Özelin "bir haftalık kötü ve zararlı performansı"nın tam bir sorumsuzluk ve kontrolsüzlük olduğunu belirterek, Özel'in sorumsuzluktan sağduyuya, kontrolsüzlükten siyaset adamı ciddiyetine dönmesinin en önce kendisi için acil hale geldiğini ifade etti.

"Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka birşey değildir" diyen Çelik, "Özgür Özel sorumsuz açıklamalarını düzeltmezse, kitap satılan ve kahve içilen yerlere yapılan saldırıların kışkırtıcısı olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1906072680840724796