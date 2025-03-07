Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayında ilçelerde düzenlediği iftar programları kapsamında Sındırgılı vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu.BALIKESİR (İGFA) - Ramazan ayını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde verdiği iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelerek geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, orucunu Sındırgı’da açtı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Sındırgı Otogar alanına kurulan ve 2 bin kişinin katıldığı iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak katıldı. Ramazan ayı boyunca düzenledikleri iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan ayının milli birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi. Balıkesir’in her geçen gün potansiyelinin büyüdüğünü söyleyen Akın, buna bağlı artan beklenti ve ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Vatandaşlar tarafından Başkan Akın’a Yörük keyfiyesi hediye edildi.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Sındırgılı vatandaşların Ramazan ayını kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kuvayi Milliye’nin başşehri Balıkesir’e ve ilçemiz Sındırgı’mıza da milli birlik ve beraberlik yakışacağını belirterek, "Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" dedi. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik iftar yemeğine katılan herkesin Ramazan ayını kutladı.