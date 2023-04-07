TCMB tarafından 2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası; Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'te Değişiklik Yapılmasına Dair iki ayrı tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankaların toplam mevduatı içinde TL mevduat payının yüzde 60'ın altında kalması halinde tutmak zorunda oldukları ek menkul kıymet miktarı artırıldı.

Önceki uygulamada TL mevduat payı yüzde 50 altında kalan bankalar 7 puan ek menkul tesisi uygularken yeni uygulamada yüzde 60 altında kalanlar 7 puan ek menkul tesis uygulayacak.

Bankaların ayrıca Nisan sonuna hesaplama döneminden Eylül sonuna kadar, döviz mevduattan TL mevduata dönüşümü belirli oranda sağlayamamaları halinde değişen oranlarda ek menkul kıymet tutmaları gerekecek.

Ayrıca bu yıl 29 Aralık'tan itibaren kullandırılan kredilerin ikinci kademede yer alanları için yüzde 90 yerine yüzde 150 menkul kıymet ayrılacak. Böylece referans orandan belirli bir oranda yüksek faiz/kâr payı oranı bulunan ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet tesisi oranı yüzde 90'dan yüzde 150'ye yükseltlilecek.

Öte yandan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de yayımlayan Merkez Bankası, 28 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğte girecek TL payına göre farklılaşma mevcut tebliğe ilave etti.