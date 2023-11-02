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Ekim ayında Ankara’da düzenlenen Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası yarışmasında İzmirli sporcumuz Nehir Alan sekizinci oldu.İZMİR (İGFA) - Sezonun ilk yarışmasında hazırlıklarını İzmir Aşık Veysel Rekreasyon alanında İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Pateni Tesisleri’nde hazırlanan Nehir Alan, hem okul hem buz pateni ile oldukça başarılı bir sezona başlamak istiyor.

Bu yıl yapılacak yurt içi ve yurt dışı yarışmalarına okul harici tüm zamanını harcayan genç sporcu, bütün gençleri buz patenindeki etkinliklere ve yarışmalara davet etti. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yarışmalara hazırlanan sporcular okul mesailerinin yanında İzmir Aşık Veysel Buz Sporları Salonu Bornova Buz Pisti’nde günün geri kalan bütün zamanını değerlendiriyor.

Başarılı sporcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buz Sporları Salonu’nda bütün sporcular gibi yarışmalara hocaları ve kulüp yetkililerinin ciddi çalışmalarıyla hazırlanıyor. Ankara’da düzenlenen ve onlarca sporcu arasından sekizinciliği hak eden Alan, başarısını ailesine ve tüm polislere armağan etti.