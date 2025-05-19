Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar ayağa kaldırılacak olan kentin simge yapılarından Atatürk Spor Salonu’nun temeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda atıldı. Seyirci kapasitesi 5 bin 16'ya çıkarılan salon, ulusal ve uluslararası bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Açılış 19 Mayıs 2027'de.BURSA (İGFA) - Bursa’da 1972 yılında hizmete açılan ve kentin yakın tarihinde önemli anılara sahne olan, ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 2020 yılında yıkılan Atatürk Spor Salonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa ediliyor.

Daha önce 3 bin 100 kişilik seyirci kapasitesiyle planlanan ve Başkan Mustafa Bozbey’in talimatları doğrultusunda revize edilerek seyirci kapasitesi 5 bin 16 kişiye yükseltilen Atatürk Spor Salonu’ndaki çalışmalar, 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde düzenlenen temel atma töreniyle başladı.

Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Kayıhan Pala, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileri, bürokratlar ve sporcular katıldı.

“YENİ SPOR SALONUMUZ; GENÇLERİN DÜŞLERİNİ YEŞERTECEK”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Bursa adına da tarihi bir günün heyecanı ve coşkusu içinde olduklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Cumhuriyetin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ateşini yaktığı tarihte, Atatürk Spor Salonu’nun temelini atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Atatürk’ün açtığı yolda, çağdaş, modern ve güçlü bir Bursa ve Türkiye için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Temelini attığımız Atatürk Spor Salonu, bu hedefimizin önemli simgelerinden biridir. Atatürk Spor Salonu, gençlerimize ve spora verdiğimiz önemin güçlü bir yansımasıdır. Bu tesis; kentimizin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmasını sağlayacak önemli bir yatırımdır. Yeni spor salonumuz; gençlerin düşlerini yeşertecek, yeteneklerini geliştirecek, dostluklar kuracağı bir yuva olacaktır” diye konuştu.

“AÇILIŞINI 2027 19 MAYIS’INA YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Projenin, başlangıçta 3 bin seyirci kapasitesine sahip olacak şekilde planlandığını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, ulusal ve uluslararası düzeyde spor karşılaşmalarına da ev sahipliği yapabilmesi amacıyla kapasiteyi 5.016’ya çıkardıklarını açıkladı. Yaptıkları revize sayesinde ulusal ve uluslararası etkinliklerden basketbol süper lig maçlarına, turnuvalardan kültürel buluşmalara kadar pek çok organizasyona ev sahipliği yapabilecek niteliğe kavuşturulduğunu anlatan Başkan Bozbey, “Uluslararası standartlara uygun olarak FIBA’nın A kategorisi ölçütlerine göre tasarladığımız salonumuz, modern mimarisiyle, Atatürk adına, kentimize ve tarihine yakışır bir yapıya dönüşecek. Toplamda 18 bin metrekarelik inşaat alanında, 8 bin metrekarelik taban alanı üzerine, forekazık sistemi ve iksa yapısıyla güvenli ve uzun ömürlü bir temel atıyoruz. Hedefimiz 2 yılda tamamlamak. İnşallah bir aksilik olmazsa açılışını 2027 19 Mayıs’ına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Farklı kotlarda planlanmış fuaye alanları, sporcu ve hakem soyunma odaları, basın salonu, protokol ve saha içi izleme alanları, açık ve kapalı otopark, kafeterya ve sosyal alanlarıyla tesisimiz yalnızca spor etkinliklerinin değil, sosyal hayatın da bir parçası olacak. Spor salonumuzun çatı kısmında, enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacak güneş enerji panelleri yer alacak. Ayrıca yağmur sularını toplayıp arıtarak yeniden kullanmamızı sağlayan sistemlerle, çevreci ve sürdürülebilir bir yapıyı Bursamıza kazandırmış olacağız” dedi.

“ASLINDA BURSALILAR KANDIRILMIŞ”

Birilerinin ‘daha önceden temeli atılan alanda yeniden temel atılıyor’ sözlerini duyduklarını ifade eden Başkan Bozbey, o dönemde yapılan işlemin bir temel atma olmadığını, seçim öncesi baştan savma, göstermelik bir tören düzenlendiğini dile getirdi.

Seçim döneminde projeyi durdurup kapasiteyi en az 5 bin kişiye çıkartacaklarını söylediklerini de hatırlatan Başkan Bozbey, “Verdiğimiz sözü bugün tutuyoruz. 14 Mart’ta atılan temelin aslında temel olmadığı, sadece seçim üstü planlama yapıldığı aşikardır. Aslında Bursalılar kandırılmış. Yine birileri ‘Spor Toto’nun 100 milyon lira harcayarak yaptığı bir proje’ diyor. Spor Toto ile yapılan birçok proje var. Çekirge’deki Havuzlu Park olduğu gibi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne geçti. Belediye olarak oraya para da harcadık. Oradaki 100 milyon lirayı üstlendik ve ödedik. Onun karşılığında da Spor Toto’yu buradan çıkardık. Bursalıların parasıyla yapılmaktadır. 3 bin 500 kişilik salonu yıkacaksınız. 1000 kişilik düşüneceksiniz. Bursalı tepki gösterince ‘3 bin kişilik yaptık’ diyeceksiniz. Sizin daha büyük salon yapmanız gerekiyordu. İşte biz 5 bin 16 seyirci kapasiteli salonu inşa ediyoruz. Bursa’ya yakışan da bu” diye konuştu.

YILDIRIM BÖLGESİNE DE STADYUM VE SPOR SALONU MÜJDESİ

1972 yılında temeli atılan Atatürk Spor Salonu’nda kendisinin de birçok hatırası bulunduğunu anlatan Başkan Bozbey, bu salonun çok fazla hikayesi olduğunu vurguladı. Yıldırım bölgesinde de hem 5000 kişilik stadyum hem de yanında spor salonu yapmak için yer arayışlarının devam ettiğini açıklayan Başkan Bozbey, “Yerleri temin ettiğimizde projelendirerek ihalesini yapacağız. Biz, sporun kenti, kültür kenti, eğitim kenti Bursa’yı oluşturmak zorundayız. Bunları yaptığımızda Bursa kazanır. Bursalıların ne istediğini ve ne sunacağımızı biliyoruz. Bu projeyi de katılımcı bir anlayışla yaptık. Odalarımızla bir araya geldik. Bu salon gençlerimiz için, Bursamızın geleceği için yükselecek. Yıkılan Atatürk Stadyumu alanına Kapalı Tribünü ve altına da Bursa Müzesi yapmak için çalışmalara başladık. Biz Bursa’yı da Bursalıları da seviyoruz. Cumhuriyet’i geleceğe taşıyacak olan gençlerimizdir. Onların başarıları, Bursamızın başarısı, Bursamızın başarısı ise ülkemizin başarısı olacaktır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yıkılan Atatürk Spor Salonu’na ait hatıralarını paylaştı. Kapasitesi artırılarak kente tekrar kazandırılan spor salonundan birçok başarılı sporcunun yetişeceğine inandığını söyleyen Aydın, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hem Atatürk Spor Salonu’nda hem de Atatürk Stadyumu’nda herkesin hatırası bulunduğunu ifade etti. Atatürk Stadyumu’nu kaybetmelerine karşın Atatürk Spor Salonu’na tekrar kavuşmanın sevindirici olduğunu dile getiren Özdemir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda temelinin atılmasının anlamlı olduğunu vurgulayarak çalışmaya emek veren Başkan Mustafa Bozbey’e ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri tarafından Atatürk Spor Salonu için ilk harç döküldü.