Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; “Çocuk Filmleri Festivali”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Manisa’da “Forum Magnesıa Avm Cinens Sinemaları”nda devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Çocuklara sinema sevgisini aşılamayı ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nde heyecan devam ediyor.

21 Mayıs’a kadar sürecek olan festival, çocukları hem eğitici hem de eğlenceli etkinliklerle buluşturuyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilen Yönetmenlik Atölyesi’nde çocuklar, sinemanın büyülü dünyasıyla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Her biri, bir yönetmen, bir görüntü yönetmeni ve bir kameraman olarak görev aldı. Kendi yazdıkları hikayeleri senaryoya dönüştüren çocuklar, bu senaryoları sahne sahne canlandırarak yaratıcılıklarını ortaya koydu. Yakın plan, geniş açı gibi temel çekim tekniklerini oyunla öğrenen çocuklar hem eğlendi hem de sinemanın büyülü dünyasına ilk adımlarını attı.

Festival kapsamındaki diğer bir atölye de “Oyunculuk Atölyesi” oldu. Oyunculuk atölyesi temel ısınma egzersizleri ve eğlenceli grup çalışmalarıyla başladı.

Çocuklar, duygu ve düşüncelerini beden diliyle ifade etmeyi öğrenirken, aynı sahneyi farklı duygularla canlandırarak empati kurma ve beden dili kullanma üzerine yeteneklerini geliştirdi. Günün sonunda sahneye çıkarak kısa canlandırmalar gerçekleştiren minikler bolca eğlenerek oyunculuğun temel yapı taşlarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldular.

Eğlenceli filmlerin gösterimleri festival boyunca devam edecek.