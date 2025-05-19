Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en yoğun kavşaklarından biri olan Koyuncu Köprülü Kavşağı’nda asfalt yenileme ve bakım çalışmalarını tamamladıKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Koyuncu Köprülü Kavşağı’nda yürütülen asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, köprülü kavşaklar ve yeni caddelerle şehir içi ulaşımı daha konforlu, güvenli ve akışkan hale getirirken bir taraftan da mevcut yollardaki kaliteyi ve konforu artırmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını anımsattı.

Konya’nın en yoğun kavşaklarından biri olan Koyuncu Köprülü Kavşağı’nı daha konforlu hale getirmek için başlattıkları çalışmanın tamamlandığını belirten Başkan Altay, “Koyuncu Köprülü Kavşağı’nda geçtiğimiz hafta Meram istikametindeki şeridin asfaltını tamamlamıştık. Bu hafta da ekiplerimiz gece saatlerinde çalışarak diğer istikametteki asfalt çalışmasını tamamladı. Ayrıca, köprünün korkuluklarının bakımını da gerçekleştirdik. Konyalı hemşehrilerimize daha konforlu bir ulaşım sağlamak için ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.